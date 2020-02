Die Polizei ermittelt Einbrüche in Abensberg – Täter verursacht großen Sachschaden

Foto: Ursula Hildebrand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25. auf 26. Februar, trieb ein noch unbekannter Täter in der Abensberger Innenstadt sein Unwesen. Er stieg in zwei Lokalitäten ein.