Unfall Pkw fährt Fußgängerin (78) an – Fußgängerin mittelschwer verletzt

Am Donnerstag, 27. Februar, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 77-jährige Pkw-Führerin aus Stammham den Frankenring/Kindinger Straße in Kipfenberg in Richtung Kinding. Zeitgleich wollte eine 78-jährige Fußgängerin aus dem Gemeindebereich Kipfenberg als Fußgängerin die Kindinger Straße unmittelbar nach dem Kurvenbereich in Richtung Marktplatz überqueren.