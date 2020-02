Körperverletzung Trio schlägt in Painten auf 17-Jährigen ein

Am Dienstagabend, 25. Februar, kam es auf dem Marktplatz in Painten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Painten. Gegen 18.30 Uhr befand sich ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg in der Nähe einer Pizzeria am Marktplatz in Painten. Aus bislang unbekannten Gründen wurde er von einer Gruppe junger Männer attackiert. Drei bislang unbekannte Täter schlugen auf den 17-Jährigen ein. Dieser konnte sich wehren und versetzte einem der Aggressoren ebenfalls einen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Die beiden Parteien trennten sich dann und entfernten sich von dem Ort des Geschehens. Der niedergeschlagene Mann blieb wohl für kurze Zeit allein auf dem Boden zurück. Zwei der Täter waren als Soldaten verkleidet, einer trug einen roten Overall. Mitteilungen nimmt die PI Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.