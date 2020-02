Einsatz in Kelheim Mülltonnen gingen in Flammen auf

Foto: 123rf.com

Gegen Mitternacht kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25. auf 26. Februar, in der Schäfflerstraße 14 in Kelheim zu einem Mülltonnenbrand, infolgedessen ein angrenzendes Geschäft beschädigt wurde.