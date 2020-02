Nach dem Vorfall in Volkmarsen Nochmal alles überprüft – Faschingseinzug und Faschingstreiben in der Kelheimer Altstadt sind sicher!

Nach dem schockierenden Ereignis im hessischen Volkmarsen wurde das Thema „Veranstaltungssicherheit“ für den Kelheimer Faschingseinzug ein zusätzliches Mal von den Verantwortlichen überprüft.

Kelheim. Bürgermeister Horst Hartmann rief kurzfristig eine Besprechung ein, in der die aktuelle Situation in Kelheim ein weiteres Mal auf den Prüfstand genommen wurde. Das Resultat war eindeutig: Mitarbeiter des Ordnungsamts und Vertreter der Polizeiinspektion Kelheim bestätigen, dass die Sicherheit in Kelheim – nach menschlichem Ermessen – gegeben ist. Jedoch ist es traurige Realität, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nie geben kann.

Der Faschingseinzug und das Faschingstreiben in der Kelheimer Altstadt wird durch Polizeistreifen betreut. Am Ludwigsplatz sind Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma im Einsatz, Freiwillige Feuerwehr und BRK sind ebenfalls vor Ort. „Für die Sicherheit beim Fasching wird alles getan, damit in Kelheim ein toller Faschingsausklang stattfinden kann“, sagt Bürgermeister Horst Hartmann. Hinweise auf eine erhöhte Gefährdung existieren nicht.