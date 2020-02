Alkotest nicht mehr möglich 34-Jähriger in volltrunkenem Zustand baut mit Lieferwagen Unfall und fährt weiter

Am Sonntagabend, 23. Februar, um 19.10 Uhr, verursachte ein volltrunkener Lieferwagen-Fahrer in der Elsenheimerstraße in Wolnzach einen Verkehrsunfall und beging anschließend Unfallflucht.