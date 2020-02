Bewusst ausgenutzt Dreiste Diebe spazieren bei Rentnern mit Rollatoren ins Haus und gehen leer aus

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Freitag, 21. Februar, zwischen 12 und 15 Uhr, verschafften sich zwei unbekannte Personen Zugang bei zwei betagten Rentnern in Sandersdorf in Altmannstein am Marienplatz. Ein circa 50-jähriger Mann überrumpelte sein 84-jähriges Opfer, als sich dieser auf seiner Terrasse befand und ging einfach in dessen Haus hinein.