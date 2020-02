Danke an die beherzten Ersthelfer Rentnerin bricht in Gaststätte zusammen – zwei Gäste reagieren schnell

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 23. Februar, gegen 13.15 Uhr, brach eine 72-jährige Rentnerin in einer Gaststätte in Denkendorf während des Essen zusammen, weil sie plötzlich keine Luft mehr bekam.