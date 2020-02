Die Polizei sucht Zeugen Rettungssanitäter im Einsatz angegriffen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 22. Fevruar, gegen 22.30 Uhr, wurde im Unteren Markt in Essing ein Rettungssanitäter im Einsatz durch eine unbekannte Person mit einem Gegenstand an der linken Schläfe getroffen. Er wurde hierbei leicht verletzt.