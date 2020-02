Hinweise erbeten Dieb klaut 300 Liter Diesel an einer Sattelzugmaschine

Foto: 123rf.com

An einer Sattelzugmaschine wurden im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag, 20. bis 22. Februar, circa 300 Liter Diesel entwendet. Diese war in Haunstetten in Kinding im Gewerbegebiet abgestellt.