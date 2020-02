Die Kripo ermittelt Frau stürzt sich übers Treppengeländer und stirbt – die Polizei entdeckt zwei kleine Mädchen tot in ihrem Auto

Foto: 123rf.com

Ein Zeuge alarmierte am Freitag, 21. Februar, gegen 16.30 Uhr, auf einem Firmengelände in Manching den Rettungsdienst und die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie sich eine Frau im Treppenhaus eines Bürogebäudes im fünften Stock über ein Geländer in die Tiefe stürzte. Die 38-jährige Frau wurde lebensbedrohlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie im Laufe der Nacht an den Folgen des Sturzes verstarb.