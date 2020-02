Die Polizei ermittelt Unbekannter Mann zieht im Landkreis Kelheim vor Frauen blank

Am Freitag, 21. Februar, meldeten sich innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Frauen bei der Polizei Kelheim, die zuvor von einem Mann belästigt wurden.

Neustadt an der Donau. Die Polizei Kelheim ordnet demselben Täter zwei weitere Vorfälle zu, bei denen Frauen von einem unbekannten Mann durch exhibitionistische Handlungen belästigt wurden. Der erste Vorfall liegt bereits einige Wochen zurück. Im Laufe dieser Woche kam es dann am Dienstag und am Freitag zu gleichgelagerten Vorkommnissen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 45 bis 65 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, hager, kurze helle Haare. Laut Zeugenaussagen war der Mann auch mit einem Fahrrad unterwegs. Seine Kleidung ist in der Regel dunkel und unauffällig. Die Vorfälle trugen sich in Neustadt a.d. Donau und umliegenden Ortsteilen zu. Der Mann befand sich meist einige Meter von den Frauen entfernt und manipulierte an seinem Glied.

Die Polizei hat bereits Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Heute trat der Mann zunächst gegen 12.30 Uhr in Bad Gögging in der Nähe des Reha-Zentrums Passauer Wolf auf und später gegen 14 Uhr am Donaudamm zwischen Irnsing und Neustadt an der Donau. Wenn Ihnen eine verdächtige männliche Person mit oben genannter Beschreibung auffällt, rufen Sie bitte umgehend bei der Polizei Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 oder den Polizeinotruf 110 an.