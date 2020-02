Polizei sucht nach Unfallbeteiligtem Autofahrer fährt an Pkw einer 84-Jährigen an und haut einfach ab

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 19. Februar, ereignete sich zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Goldtalstraße in Bad Abbach. Die Polizei sucht nach einem Unfallbeteiligten.