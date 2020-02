Unerkannt entkommen BMW-Fahrerin fährt in falscher Richtung auf der Autobahn

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn A9 auf der Richtungsfahrbahn nach München fuhr am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, entgegen der Fahrtrichtung, also in Richtung Nürnberg, eine circa 30-jährige Frau mit ihrem silberfarbenen Pkw BMW mit Ingolstädter Zulassung.