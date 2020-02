Einmal quer über den Kreisel Polizei bemerkt Beschädigungen an Verkehrsinsel bei Ihrlerstein

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Dienstag, 18. Februar, ereignete sich in den späten Abendstunden ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Ihrlerstein. Der Unfallverursacher ist unbekannt.