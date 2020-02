Entzug der Fahrerlaubnis 63-Jähriger mit 1,1 Promille weit über der Fahruntüchtigkeitsgrenze

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend, 18. Februar, um 22.10 Uhr, in Baar-Ebenhausen in der Hindenburgstraße, wurde ein alkoholisierter Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.