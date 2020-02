Frontaler Zusammenstoß Radfahrer fährt falsch, wird von einbiegendem Pkw erfasst und leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Ein 55-Jähriger fuhr am Montag, 17. Februar, um 13.35 Uhr, mit seinem Pkw auf der Max-Schott-Straße in Ingolstadt zur Einmündung Richard-Wagner-Straße, um nach rechts in diese abzubiegen. Er hatte hierbei die Vorfahrt zu achten.