Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt zum Einbruch in ein Ingolstädter Elektrogeschäft

Foto: Polizei Bayern

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. auf 18. Februar, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Elektrogeschäft in der Regensburger Straße ein und erbeutete mehrere Smartphones.