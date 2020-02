Dreistelliger Geldbetrag Unbekannter klaut Geldbörse aus der Hosentasche eines 20-Jährigen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 16. Februar, gegen 18 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger aus Herrngiersdorf nach dem Faschingsumzug auf dem Festgelände im Bereich der Hauptstraße in Rohr in Niederbayern.