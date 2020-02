Nach Faschingsumzug Betrunkener stellt sich vor Polizeistreife und beleidigt Beamte

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Im Rahmen der Überwachung der Feier nach dem Faschingsumzug in Rohr in Niederbayern stellte sich am Sonntag, 16. Februar, gegen 18.50 Uhr, ein sichtlich angetrunkener 30-jähriger Mann aus Neufahrn in Niederbayern, mitten auf die Hauptstraße vor ein Streifenfahrzeug und blockierte die Weiterfahrt.