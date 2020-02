Einsatz in Geisenfeld Ärger in der Disko – bis auf das Sicherheitspersonal waren alle erheblich alkoholisiert

Foto: 123rf.com

Eine Streife der PI Geisenfeld wurde am Sonntag, 16. Februar, 4 Uhr, zu einem Streit zur Disko in der Alemannenstraße, in Geisenfeld-Ilmendorf gerufen.