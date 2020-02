Widerstandshandlungen Betrunkene mischen sich in Polizeieinsatz ein – Polizistin verletzt

Foto: Marcel A Mayer

Da sich am Sonntag, 16. Februar, 1.40 Uhr, mehrere Unbeteiligte in die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme einer Schlägerei einmischten, erforderte es eine hohe Zahl an weiteren Einsatzkräften, um eine Eskalation der Lage zu verhindern.