Einsatz in München Wohnung nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Foto: Osterloher/Berufsfeuerwehr München

Ein in der Karl-Theodor-Straße in München wohnender Nachbar hatte am Samstag, 15. Februar, 18.47 Uhr, bemerkt, dass auf einem Gebäude in der Unertlstraße Flammen und Rauch auf dem Dach sichtbar waren.