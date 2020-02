Einsatz für die Feuerwehr Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in München

Foto: Osterloher/Berufsfeuerwehr München

Am Samstagabend, 15. Februar , 20.11 Uhr, ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in München im Kreuzungsbereich Waldfriedhofstraße und Fürstenrieder Straße gekommen. Mit dem Stichwort "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" alarmierte die Integrierte Leitstelle gestern Abend Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr in den Stadtteil Hadern.