Die Polizei bittet um Hinweise Einbrecher dringt in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlt mehrere Schränke

Am Donnerstag, 13. Februar,, in der Zeit von 13.30 bis 22.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Abensberger Ortsteil Sandharlanden ein.