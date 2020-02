Die Polizei ermittelt Unbekannter stiehlt Bargeld aus einer Wohnung

Bereits am Sonntag, 9. Februar, gegen 13.45 Uhr, kam es in Riedenburg zu einem dreisten Diebstahl von Bargeld.

Riedenburg. Zur genannten Tatzeit wurde durch Zeugen beobachtet, wie ein unbekannter Mann ein Grundstück im Stadtgebiet Riedenburg über die Gartentüre betrat und über den Hinterhof in das Wohnhaus gelangte. Dort begab sich der Mann wohl in das Schlafzimmer und entwendete aus einem Behältnis Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Als der Dieb das Haus verlassen wollte, traf er auf einen der Bewohner. Der Unbekannte stellte dem Hausbewohner daraufhin noch dreist eine Frage und verschwand anschließend wieder über den rückwärtigen Ausgang in Richtung Innenstadt. Erst am Abend fiel der Diebstahl dann auf. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der unbekannte Mann zuvor an einem anderen Anwesen geklingelt und ebenfalls um Auskunft gebeten.

Die Polizei Kelheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.