Vorfahrt missachtet Pkw schleudert nach Zusammenstoß gegen eine Garagenwand

Am Freitag, 14. Februar, um 14.38 Uhr, fuhr ein 34-jähriger mit seinem Audi in Bad Abbach auf der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Goldtalstraße. Im Kreuzungsbereich übersah er einen auf der Goldtalstraße von links kommenden, bevorrechtigten VW Golf, der von einer 29-jährigen Erzieherin gelenkt wurde.