Unfall in Ingolstadt Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Eine 33-Jährige aus Ingolstadt befuhr am Freitag, 14. Februar, 6.30 Uhr, mit ihrem Honda den Mühlweg in Ingolstadt und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Gerolfinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen 45-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg.