Einbruch in Kindergarten Täter entwendet Geldkassette

In der Zeit von 12. Februar, 18.45 Uhr, bis 13. Februar, 7.15 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Kindergartens Paulushofen im Beilngrieser Ortsteil auf

Beilngries. Der Täter gelangte so ins Gebäudeinnere. In einem Büro wurden dann mehrere Schränke durchsucht und aus einer Geldkassette 300 Euro Münzgeld entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.