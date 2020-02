Beschädigung durch Graffiti Unbekannte beschmieren Turnhalle in Mainburg

Foto: 123rf.com

In der Zeit von 10. Februar, 17 Uhr, bis 12. Februar, 11.30 Uhr, wurde im Bereich am Gabis in Mainburg sowohl die Rückseite der dortigen Turnhalle als auch die Brunnenverkleidung auf dem Spielplatz mit schwarzer und grüner Farbe besprüht.