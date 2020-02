Zeugen gesucht Raubüberfall auf eine Tankstelle in Reichertshofen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. Februar, betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 17 Uhr eine Tankstelle in der Ingolstädter Straße in Reichertshofen. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld.