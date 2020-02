Die Polizei ermittelt Vermissten 52-Jährigen tot aufgefunden

Foto: Iryna Denysova/123rf.com

Der seit Mittwoch, 5. Februar, vermisste 52-Jährige aus Altmannstein wurde am Mittwoch, 12. Februar, am frühen Nachmittag leblos in einem Waldstück bei Kösching aufgefunden.