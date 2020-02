Erwischt Tatverdächtiger (21) nach Einbruch in eine Ingolstädter Gaststätte festgenommen

Die Betreiberin einer Gaststätte am Baggersee in Ingolstadt überraschte gestern Abend einen Einbrecher auf frischer Tat. Ein Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag, 13. Februar, Haftbefehl gegen den jungen Mann.