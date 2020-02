Die Polizei ermittelt Gartenhaus in Wolnzach abgebrannt

Am Mittwochnachmittag, 12. Februar,geriet in Jebertshausen eine Gartenhütte in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, eine Person wurde wegen eingeatmeter Rauchgase leicht verletzt.