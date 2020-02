Zwei Personen gesucht Pkw-Heckscheibe in Nähe einer Bushaltestelle eingeschlagen

Foto: 123rf.com

Am Dienstagabend, 11. Februar, wurde an einem in der Hauptstraße in Hepberg abgestellten Pkw VW Polo die Heckscheibe eingeschlagen. Laut dem Geschädigten stand der Pkw nahe der Bushaltestelle, in der sich zum Abstellzeitpunkt zwei Personen befanden.