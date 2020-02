Kennzeichen gestohlen Unbekannter zersticht Reifen an Wohnmobil

Ein Rentner aus Kösching stellte am frühen Dienstagnachmittag, 11. Februar, fest, dass an seinem in der Lindenstraße in Kösching abgestellten weißen Wohnmobil der Marke IVECO sowohl das vordere amtliche Kennzeichen fehlte, als auch der linke Vorderreifen zerstochen worden war.