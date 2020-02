Die Polizei ermittelt Gefälschten Überweisungsträger in den falschen Briefkasten eingeworfen

Am Montag stellte ein 28-jähriger Kelheimer einen Brief in seinem Briefkasten fest, der in seinem Namen an die Sparkasse adressiert war. Ein Betrüger versuchte sich Geld zu überweisen.