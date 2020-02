Hobbyschatzsucher unterwegs Teile eines Kampfflugzeuges und Knochenfragmente aus dem Zweiten Weltkrieg bei Neustadt entdeckt

Foto: Sergey Kuznetsov/123rf.com

Am Montag, 10. Februar, fanden zwei Hobbyschatzsucher in einem Waldstück mehrere Teile eines deutschen Kampfflugzeuges, alte Munitionsteile und Knochenfragmente. Die Kripo Landshut hat in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die weitere Sachbearbeitung übernommen.