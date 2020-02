18-Jährige baut Unfall Zu schnell in die Kurve, überschlagen und leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Eine 18-Jährige aus Ingolstadt fuhr am Sonntag, 9. Februar, um 16.30 Uhr, von der Bundesstraße B16, aus Richtung Neuburg kommend, an der Anschlussstelle Manching in die Autobahn A9 in Richtung München ein.