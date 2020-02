Beim Ausfahren aus Grundstück Pkw-Fahrerin erfasst Radfahrer auf Gehweg

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Eine 39-jährige Ingolstädterin fuhr am Mittwoch, 5. Februar, um 17.05 Uhr, in Ingolstadt aus einer Hofeinfahrt, wenige Meter vor der Einmündung zur Nördlichen Ringstraße, langsam in die Heppstraße ein und erfasste beim Hineintasten den von rechts kommenden Radfahrer, einen 17-Jährigen, ebenfalls aus Ingolstadt.