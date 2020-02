Ermittlungen laufen Zwei Tankbetrüge in Elsendorf angezeigt

Zwei Tankbetrüge in Elsendorf wurden bei der Polizei Mainburg angezeigt.

ELSENDORF. Bereits am 16. Januar, um 8.25 Uhr, tankte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bei einer Tankstelle an der Bundesstraße B301 bei Elsendorf Diesel im Wert von 48,97 Euro. Da er den Bezahlvorgang mittels EC-Karte nicht korrekt ausführte, konnte er sich entfernen, ohne zu bezahlen.

Der zweite Fall war am Mittwoch, 5. Februar, um 18.38 Uhr. Zu dieser Zeit tankte ein bisher Unbekannter Kraftstoff im Wert von 48,84 Euro. Beim Bezahlen nannte er an der Kasse die falsche Säulennummer, weshalb ihm nur 20 Euro in Rechnung gestellt wurden. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen.