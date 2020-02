Unfallflucht Lkw-Fahrer bleibt in Dachrinne hängen – Schaden interessiert ihn nicht

Foto: Hoppe/123rf.com

Der Fahrer eines Lkws wollte am Samstag, 8. Februar, um 10 Uhr, auf dem Hofgelände am „Schafhof“ in Geisenfeld wenden und blieb hierbei mit seinem Aufbau an der Dachrinne eines landwirtschaftlichen Anwesens hängen.