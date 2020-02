Mindestens 6.000 Euro Schaden 54-Jähriger nach Auffahrunfall leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 8. Februar, um 19.35 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger aus Wolnzach mit seinem BMW die Bundesstraße B300 von Langenbruck aus in Richtung Reichertshofen. Er musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein hinter ihm fahrender Lenker eines weiteren BMW zu spät erkannte.