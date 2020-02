Verfahren eingeleitet Betrunkener will aus Innenhof auf die Straße fahren, sieht Polizei und versteckt sich

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Der Fahrzeuglenker eines weißen Pkws der Marke Peugeot fuhr am Sonntag, 9. Februar, um 0.10 Uhr, aus einem Grundstück in der Donaustraße in Vohburg auf die Straße. Hier bemerkte er ein Streifenfahrzeug, weswegen der Fahrer in den Innenhof zurücksetzte. Dort versteckte sich der Fahrzeugführer, konnte aber gestellt werden.