Geringer Sachschaden Fünfjähriger bei Unfall in Riedenburg leicht verletzt

Donnerstagfrüh, 6. Februar, wurde ein Kind bei einen Verkehrsunfall in Riedenburg leicht verletzt.

RIEDENBURG. Der fünfjährige Bub spielte in der Nähe einer Bushaltestelle in Deising in der Thanner Straße, als er dann beim Spielen plötzlich auf den Randbereich der Straße kam und von einem vorbeifahrenden Pkw-Fahrer mit dem rechten Kotflügel erfasst wurde. Das Kind musste mit leichten Verletzungen in die Hedwigs-Klinik nach Regensburg gebracht werden. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.