Insgesamt circa 780 Liter Unbekannter entwendet aus zwei Lkw Diesel

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 4. auf 5. Februar, hatten zwei Lkw-Fahrer bei Biburg ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz an der Bundesstraße B299 zwischen Mühlhausen und Siegenburg abgestellt. In der Zeit von 16 bis circa 4 Uhr wurde aus der einen Zugmaschine circa 300 Liter, aus der anderen circa 480 Liter Diesel entwendet.