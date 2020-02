Verkehrskontrolle Pkw-Fahrer ohne Zulassung und Versicherung unterwegs

Am Mittwoch, 5. Februar, wurde in Mainburg ein Pkw mit bulgarischen Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Halter bereits einmal polizeilich in Erscheinung getreten ist und die bulgarische Zulassung entzogen wurde.