Rückstau bis Ingolstadt-Süd Sattelzug fährt auf Lkw auf – Lkw-Fahrer leicht verletzt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Nachdem am Donnerstag, 6. Februar, um 8.46 Uhr, der Verkehr auf der Auotbahn A9 in Richtung München auf Höhe des Parkplatzes Baarer-Weiher in Baar-Ebenhausen stockte, musste ein 36-jähriger aus München seinen Lkw der Marke Mercedes Atego auf dem rechten Fahrstreifen abbremsen.