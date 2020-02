Die Polizei ermittelt Unbekannter legt Nägel unter Autoreifen ab

Im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch, 2. bis 5. Februar, legte ein Unbekannter Nägel unter die Reifen eines Pkws, der im Bad Abbacher Ortsteil Peising in der Talstraße geparkt war.

BAD ABBACH. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte dies vor der Weiterfahrt, so dass an seinem Fahrzeug bzw. an seinen Reifen keine Schäden entstanden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 50420.