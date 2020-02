Unfall in Ingolstadt Fahrradfahrer angefahren – 17-Jähriger verletzt

Eine Pkw-Fahrerin hat am Mittwoch, 5. Februar, 17.05 Uhr, beim Ausfahren aus einem Grundstück in Ingolstadt einen Radfahrer auf Gehweg erfasst.

INGOLSTADT. Eine 39-jährige Ingolstädterin fuhr aus einer Hofeinfahrt, wenige Meter vor der Einmündung zur Nördlichen Ringstaße langsam in die Heppstraße ein und erfasste beim Hineintasten den von rechts kommenden Radfahrer, einen 17-Jährigen, ebenfalls aus Ingolstadt. Der 17-Jährige befuhr entgegen der Fahrtrichtung den Gehweg und so frontal gegen das rechte vordere Eck des Pkw Audi A 3 der 39-Jährigen. Der Radfahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro.